توقعات بعبور حالة رطبة على الجزيرة العربية متبوعة بتقلبات جوية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

توقع محلل المناخ ” تركي الجمعان ” ، أن تعبر الجزيرة العربية فترة رطبة، والمقصد بالرطبة هي تقدم للرياح الرطبة التي تساعد على نشوء حالات من عدم استقرار جوية قوية وملفتة، على المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.

وقال إنه من المتوقع تقدم خط ” ITCZ ” أو ما يعرف بالفاصل المداري إلى شمال البحر الأحمر، الذي سيقابله تحرّك للريح الشرقية الجافة، الذي سيعمل على نشوء اضطرابات جوية ملفتة وقوية.

وأوضح ” الجمعان ” أن هذه المنظومة التي متوقع أن تحدث منتصف الشهر الحالي أغسطس، وقد تصل إلى نهايته؛ أصبحت واضحة فـي مؤشرات وكالة ” NOAA ” ؛ حيث متوقع أن تتحرك المونسون بين خطي طول ” 20 E و40 E ” شرقًا وعلى ارتفاع دائرة ” 18 N ” شمالًا، والتي تكون الجزيرة العربية من المناطق المتأثرة بها.