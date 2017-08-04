القبض على مهاجرة جمعت بين زوجين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تقدم زوج مغربي بشكايه ضد زوجته يتهمها بالجمع بين زوجين ، حيث أقدمت على الزواج من شخص آخر وهي ما زالت على ذمته .

ومن جانبه أوقفت المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس ، المهاجرة المغربية التي تقطن في بروكسيل، بتهمة الزواج من شخصين في وقت واحد .

و أوضحت ممصادر اعلامية محلية ، أن الزوجة البالغة من العمر 36 سنة، غادرت الى الديار البلجيكية قبل 5 سنوات، مباشرة بعد مرور شهرين على عقد قرانها زواجها الاول ، من أجل تحسين وضعها المعيشي، إلا أنها قررت الارتباط بمواطن بلجيكي من أصول مغربية، بغية الحصول على أوراق الإقامة، قبل أن ترزق منه بطفل و هو ما مكنها من الحصول على الجنسية البلجيكية.