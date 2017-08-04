القبض على مهاجرة جمعت بين زوجين - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على مهاجرة جمعت بين زوجين
تقدم زوج مغربي بشكايه ضد زوجته يتهمها بالجمع بين زوجين ، حيث أقدمت على الزواج من شخص آخر وهي ما زالت على ذمته .
ومن جانبه أوقفت المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس ، المهاجرة المغربية التي تقطن في بروكسيل، بتهمة الزواج من شخصين في وقت واحد .
و أوضحت ممصادر اعلامية محلية ، أن الزوجة البالغة من العمر 36 سنة، غادرت الى الديار البلجيكية قبل 5 سنوات، مباشرة بعد مرور شهرين على عقد قرانها زواجها الاول ، من أجل تحسين وضعها المعيشي، إلا أنها قررت الارتباط بمواطن بلجيكي من أصول مغربية، بغية الحصول على أوراق الإقامة، قبل أن ترزق منه بطفل و هو ما مكنها من الحصول على الجنسية البلجيكية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9918 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
سعيد[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههه هههههههههههه
والله ما فيه فايدة أبدا .
حاك احمد من صنعاء .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11968 ] نشر منذ 2 ساعتين
هي اعتبرت ان الشهرين التي امضتها مع الاول كافيه ورأت من مصلحتها ان ترتبط برجل اخر من اجل الحصول على الاقامه في بلجيكيا والمفروض ان الاول ما يعمل لها مشكله بعد 5 سنوات من الغربه ويتركها في حال سبيلها