بالفيديو.. تفاصيل جديدة بواقعة وفاة الراقصة غزل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت وزارة الصحة المصرية عن تفاصيل جديدة ، بشأن واقعة وفاة الراقصة غزل .

وقال على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة المصرية ، في مداخلته الهاتفية ببرنامج ” 90 دقيقة ” على قناة المحور ، إنه لم يتلق بلاغات بشأن وفاة الراقصة غزل، ولكنه تابع الأخبار على المواقع الإخبارية التي تناولت تفاصيل الحادث.

وأضاف محروس، ، أنه على الفور شكل لجنة طبية للاطلاع على حقائق الواقعة وتفاصيلها، وتبين أن المركز هو مجمع عيادات وغير مجهز على الإطلاق لإجراء أى عمليات أو حتى انتزاع ظفر واحد.

وأكد “ محروس ” أن المركز الطبي الكائن بحدائق الأهرام في مصر لم يحصل على تصريح لمزاولة المهنة، لافتًا إلى أن الراقصة توجهت إلى المستشفى في حالة إجهاض وهي مصابة بنزيف، لذلك استدعى الأمر إجراء عملية كحت في جدار الرحم لتنظيفه من بقايا الجنين.

وأشار إلى أن مدير المستشفى سيتم تحويله للنيابة العامة والمجلس التأديبي للنقابة بمصر، والطبيب الذي أجرى العملية الجراحية سيتم اتخاذ نفس الإجراءات تجاهه.