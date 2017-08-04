الإمارات تعلن السيطرة على حريق ضخم ببرج الشعلة - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق هائل اندلع فجر الجمعة في برج الشعلة بمنطقة مارينا السياحية، مشيرة إلى أنه “ت تم حاليًا عملية تبريد البرج “.

وكان المكتب ذكر على ” تويتر ” ، في وقت سابق، أن ” فرق الدفاع المدني في دبي، تتعامل مع حريق شب في أحد الأبراج بمنطقة المارينا، وتم تحريك فرق إطفاء من 4 مراكز للسيطرة على الحريق وضمان سلامة السكان “.

وبين أن ” الحريق اندلع في 4 طوابق في المبنى المكون من 86 طابقًا “.

وأكد أنه ” لم يتم تسجيل أي إصابات ” ، مضيفًا أن ” القائد العام لشرطة دبي ومدير عام الدفاع المدني بالإمارة، تواجدا في موقع الحادث، لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق “.

وأشار إلى أنه ” تم إخلاء البرج بنجاح، فيما عملت الجهات المختصة على توفير أماكن للسكان والعائلات المتأثرة جراء الحريق “.

ويعتبر برج ” الشعلة ” من أعلى المباني على مستوى العالم.