بالفيديو.. نجم ستار أكاديمي يدخل المستشفي لإجراء عملية بالمخ - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو نشره القائمون على حساب نجم ستار أكاديمي في موسمه الخامس على انستغرام، الشاب الكويتي خالد بو صخر، يُظهر لحظة دخول الأخير إلى غرفة العملية للخضوع لعملية جراحية في الرأس.

وعلق ناشري الفيديو : ” دخول خالد لإجراء قسطرة المخ وبعدها يتم تحديد العلاج. دعواتكم ” .

وفي التفاصيل، دخل خالد منذ أسبوعين في غيبوبة دامت 24 ساعة بعد إصابته بنزيف في الدماغ.

httpv://www.instagram.com/p/BXUlt0TAcWe