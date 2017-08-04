" بر الشرقية " تستقطب ما يزيد عن 500 متطوع - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

استقطبت جمعية البر بالمنطقة الشرقية في النصف الأول من العام الحالي 2017 أكثر من 500 متطوع ، عملوا على تنفيذ برامج وأهداف الجمعية وخدمة مستفيديها بالشرقية .

وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف السفياني ، خلال زيارته التفقدية لبر الشرقية ، أن وزارة العمل تولي اهتماماً كبيراً بالعمل التطوعي والمتطوعين وتسعى للتوسع في العمل التطوعي بالجمعيات تحقيقا لرؤية 2030 .

وأكد السفياني ، على سعي الوزارة لتفعيل أوجه التعاون بينها وبين الجمعيات التي وصفها بجمعيات ذات إمكانيات فنية وتقنية للتعاون معها في تنفيذ العمليات التنموية المتعلقة بالقطاع ، لاسيما نشر ثقافة التطوع واستقطاب المتطوعين .

فيما أفاد أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان ، أن الجمعية أطلقت خلال العام الحالي إدارة مستقلة تعنى بالعمل التطوعي ، ونشر ثقافة التطوع تحقيقاً لرؤية 2030 وأهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وللخطة الإستراتيجية للجمعية التي تسعى ضمن أهدافها التشجيع على العمل التطوعي ودعم أنشطة الجمعية .

وبين أن الجمعية من خلال هذه الإدارة تهدف إلى تطوير مجال العمل التطوعي ورفع نسبة عدد المتطوعين ، موضحاً أن الجمعية تسير في العمل التطوعي وفقاً لخطة محكمة تقوم على أساس استقطاب المتطوعين من ذوي الخبرات والاختصاص ، وبناء المبادرات الحالية ، و بطريقة تعمل على تمكين التطوع ضمن برامجها ومشاريعها لإتاحة فرص أكبر للمتطوعين للمشاركة فيها.

بدوره ذكر مساعد الأمين العام والمشرف العام على إدارة التطوع يوسف المقرن ، أن الجمعية حققت نجاحاً في مجال التطوع في أنشطتها التي نفذتها مؤخراً، لافتاً إلى أن عدد المتطوعين بمشروع زكاة الفطر الموحد بالشرقية وصل إلى 300 متطوع، فيما وصل عدد المتطوعين باللقاء السنوي الرابع عشر للجهات الخيرية إلى 160 متطوعاً منهم 12 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي معرض نحو أسرة واعية 88 متطوعاً ، بينهم 31 متطوعا متخصصاً عملوا في أركان تخصصية كركن الوعي التقني والدمى والمرسم الحر .