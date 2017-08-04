أمن مراكش يٌطلق رصاصتين على خليجي بعد مطاردة هوليودية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلق رجال أمن مراكش المغربية رصاصتين على ” خليجي ” كان على متن سيارة من نوع ” رينو كليو ” .

وأعلنت شرطة مراكش في تصريحات إعلامية ، أنه تم إطلاق رصاصة على السيارة التي كان يستقلها الخليجي بعد مطاردة هوليودية كادت أن تنتهي بدهس أحد الأمنيين، وذلك بعد إصراره على الفرار رغم إطلاق رصاصة تحذيرية أولى في الهواء .

و يشار إلى أن الحادث كان بالقرب من مقهى ” كريستال ” بشارع علال الفاسي، في الوقت الذي كان فيه ” الخليجي ” فارا من إحدى الإقامات الفخمة بمنطقة النخيل بمراكش.