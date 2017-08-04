 " الخطوط السعودية " : نسبة التوطين في أسطولنا الجوي 80% - صحيفة صدى الالكترونية

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” الخطوط السعودية ” : نسبة التوطين في أسطولنا الجوي 80%

” الخطوط السعودية ” : نسبة التوطين في أسطولنا الجوي 80%
حمود العنزي(صدى):

ذكر مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس صالح الجاسر أن عدد الطيارين ومساعديهم من السعوديين وصل إلى 1600 يعملون في أسطول ” السعودية ” ، من أصل 2000 طيار.

وأشار إلى أنه قد تم تعيين 100 طيار ومساعد طيار في النصف الأول من العام الحالي، يشكل السعوديون منهم 93%، وفقاً لصحيفة ” عكاظ “.

وقال الجاسر، إلى أن الخطوط السعودية ستستلم خلال العام الجاري 32 طائرة جديدة، انضمت 20 طائرة منها للأسطول حتى الآن.


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[ عدد التعليقات: 9853 ] نشر منذ 18 دقيقة

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