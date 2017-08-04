سيدة تلقي بطفلها " السِفاح " من الطابق العاشر - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على إلقاء طفلها الرضيع الذي أنجبته بعلاقة غير شرعية ” سفاحاً ” ، من الطابق العاشر بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية .

وتعود الواقعة ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بلاغاً يفيد بالعثور علي جثة طفل داخل منور عقار وبإجراء التحريات السرية، تبين أن والدة الطفل حدثت بينها وبين كبابجي علاقة غير شرعية بعد طلاقها من زوجها وحملت سفاحا وعندما وضعت الطفل ألقت به من سطح العقار الذي تسكن به بالطابق العاشر.

وتمكنت الشرطة من ضبطها وبمواجهتها اعترفت تفصيليا بارتكابها الجريمة بعد حملها سفاحا من كبابجي تعرفت عليه بجوار منزلها.