الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ،القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. كما تبقي السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي

وعن حالة البحر، يصل ارتفاع الموج،من متر إلى مترين وحالة البحر،متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.