براءة وافدين وحبس وتغريم أحد منسوبي الجوازات للتزوير - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في المدينة المنورة بسجن أحد منسوبي الجوازات لمدة سنة وتغريمه 20 ألف ريال بعد ثبوت إتهامه بالتزوير، وتبرئة زميله و4 وافدين من التهم المنسوبة لهم في القضية ذاتها.

وأدانت المحكمة المدعى عليه، بحكم ابتدائي لما نُسب إليه من تزوير في سجلات الحاسب الآلي، ومعاقبته على ذلك بسجنه سنة واحدة تحتسب منها المدة التي تم إيقافه خلالها على ذمة القضية، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال، مع إيقاف عقوبة السجن.

وبدأت أحداث القضية منذ حوالي عام، عندما تم توجيه الاتهام إلى 6 أشخاص، بينهم اثنين من منسوبي جوازات المدينة المنورة، و4 وافدين بتهمة التزوير، وذلك بإضافة وتعديل وافدتين في سجلات الحاسب الآلي الخاص بالجوازات وإصدار إقامة لهن.

وبرأت المحكمة في صك الحكم الصادر المتهم الثاني في القضية، لعدم ثبوت ما نُسب إليه من جريمة التزوير، حيث أن جميع التعديلات التي قام بها الموظف متوافقة مع الوثائق الصحيحة للوافدتين.

وأما بخصوص المتهمين الأربعة الوافدين فقد ثبت لدى المحكمة حسن نيتهم، وأكدت المحكمة على أن المستندات المقدمة منهم للمعقبين صحيحة.