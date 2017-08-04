محكمة الطائف تجري أول " محاكمة عن بعد " - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

أفادت مصادر أن محكمة الطائف ستجري أول ” محاكمة عن بعد ” الشهر المقبل بعد الانتهاء من إعداد الغرف المُخصصة لذلك داخل سجن الطائف والمحكمة.

وأوضحت المصادر ، أن المحكمة أوفدت مندوبين عنها إلى سجن الطائف لتحديد موقع مُخصص للمحاكمات عن بعد، لافتةً إلى أن المحاكمات التي تجرى من هذا النوع ستكون ذات خصوصية تامة وبحضور مندوبين من المحكمة، حسبما نقلت لـ ” عكاظ “.

وقالت المصادر أن الهدف من اعتماد تلك المحاكمات هو استغلال وسائل التقنية الحديثة وتخفيف معاناة نقل السجناء من السجن للمحكمة، منوهة إلى أن المحاكمات عن بعد سيتم خلالها توثيق درجات التقاضي بالصوت والصورة عبر التصوير المرئي المباشر بين السجين والقاضي.