مستشفى أبها يعالج طفلة من السمنة المفرطة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تكللت جهود فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال بالنجاح بعد إنهاء معاناة طفلة عمرها خمس سنوات مع السمنة المفرطة، فلقد أجرى لها عملية تكميم معدة، ليتراجع وزنها من 59 كيلوغراماً إلى 34 كيلو خلال 4 شهور فقط.

وكانت الطفلة تعاني من عدم القدرة على الحركة، وارتفاع شديد في الضغط الرئوي، وصعوبة في التنفس أثناء النوم، حيث أجرى المستشفى لها الفحوصات الطبية اللازمة وتقرر نقلها للعناية المركزة وإجراء عملية تكميم معدة، وفقاً لـ ” عكاظ “.

ووصل وزن الطفلة عقب نجاح العملية نحو 34 كيلو جراماً ، كما أوقفت الأدوية الخاصة بالضغط الرئوي لعدم حاجتها إليها.