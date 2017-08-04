بالفيديو.. " الجزيرة " تواصل إفلاسها ومنتج سعودي يحبط مخططها لتشويه دور المملكة في رعاية الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تواصلاً لمسلسل الإفلاس الذي تلعبه قناة الجزيرة واستكمالا لأكاذيبها وبثها للشائعات والتشويه، حاولت قناة المؤامرات سلوك طريق خلفي من خلال الإغراءات المادية لتصوير فيلم وثائقي مفبرك يساهم في التشكيك في اضطلاع المملكة بمسؤولياتها التاريخية لرعاية الحجاج والمشاعر المقدسة وتنظيم الحج.

وأحبط المنتج السعودي ” محمود السفير ” مخططاً لقناة الجزيرة القطرية لإنتاج فيلم وثائقي مشبوه لتزييف الحقائق والتشكيك بالدور الذي تقوم به المملكة وخادم الحرمين الشريفين في رعاية شعائر الحج والحجيج.

وأفاد ” السفير ” حسبما أوردت ” عين اليوم ” أن الجزيرة عرضت عليه إغراءات مادية في سبيل الحصول على تصاريح وتسهيل التصوير بتوفير الأمكانات والمعدات دون أن تقدم له نص الفيلم أو محتوى المادة التي سيتم عملها.

وقال المنتج ” السفير ” في برنامج عين المواطن الذي يبث على القناة الإخبارية أن الجزيرة تواصلت معه أولاً عن طريق وسيط لبناني تابع لها وأنها ألحت على سرعة إنهاء الإجراءات،غير أنه أصر على طلب النص الذي سيتم التعامل معه خاصة أن التصاريح المطلوبة تخص أماكن المشاعر المقدسة، وأن توقيت تصوير الفيلم جاء بعد حادثة التدافع التي وقفت من وراءها البعثة الإيرانية للحج.