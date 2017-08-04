ديلي تليجراف: وثائق جديدة تثبت ضلوع قطر في هجمات 11 سبتمبر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

يجري مكتب التحقيقات الفيدرالية تحريات موسعة إثر معلومات تفيد بضلوع 3 أفراد قطريين في المساعدة على تنفيذ هجمات 11 سبتمبر.

وكشفت صحيفة ” الديلي تليجراف ” عن وثائق سرية جديدة مسربة من السفارة الأمريكية في الدوحة أن 3 أشخاص وهم :

محمد علي محمد المنصوري قطري الجنسية

مشعل عبد الله الهاجري قطري الجنسية

فهد مبارك عبد الله قطري الجنسية

أصبحوا موضعاً للتحقيق والتحريات.

وأظهرت الوثائق أن المذكورين دخلوا الولايات المتحدة عن طريق رحلة طيران للخطوط البريطانية بتاريخ 15 أغسطس 2001 وذهبوا لنيويورك وواشنطن حيث قاموا بزيارة مركز التجارة العالمي وتمثال الحرية والبيت الأبيض ومناطق أخرى في فرجينيا.

وفي 24 أغسطس سافروا إلى لوس أنجلوس وأقاموا بفندق قريب من مطار المدينة وحددوا تاريخ المغادرة في 10 سبتمبر 2001 وخلال آخر أيام إقامتهم – بغرفة واحدة – طلبوا عدم تنظيف الغرفة من قبل خدمات الفندق.

وثارت شكوك موظفو النظافة بالفندق حيث لاحظوا قبل ذلك حيازتهم لأطقم رسمية لزي الطيارين وعدد من الحواسب المحمولة والعديدي من البطاقات البريدية لسوريا والقدس وأفغانستان والأردن وبعض المستندات المؤشر عليها والتي تحمل أسماء طيارين وأرقام وتواريخ رحلات طيران مختلفة.

وأمر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أفراده بالتحري والتعمق أكثر في ظل هذه المعلومات الجديدة التي تثير تساؤلات عن مدى دقة التحقيقات التي جرت من قبل ولم تنجح في الإشارة بدقة لتحديد المساعدين والشركاء.