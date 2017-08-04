عرض " ساعة فن " للنساء بمقر جمعية الثقافة والفنون بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ضمن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها جمعية الثقافة والفنون بجدة متمثلة في لجنة المسرح النسائي ، تقوم بعرض “ساعة فن” للنساء فقط وذلك على مسرحها بمقر الجمعية. ويشارك في هذا الفعالية كل من : سهام الصميلي ، جميبين ، ماكس ، املقون ، نيا ، رغد السلمي ، مها ، ريماس الحربي ، علا فلاته ، تيما، عبير خالد ، كوتش ايمان ، شوق الفرج ، منال البشري ، نبيله إبراهيم سندابي ، ريم علي محمود ، سمية إبراهيم سندابي ، دوزا رضوان ، وجدان البشري ، ود عبيد .

يبدأ العرض عند الساعة التاسعة والنصف مساءاً من يوم الجمعة الموافق ١٤٣٨/١١/١٢هـ ، كما يضم العرض لوحات استعراضية واسكتشات كوميدية و فقرات متنوعة .

جاء هذا العرض إمتدادا للأنشطة التي تقدمها لجنة المسرح النسائي تحت رئاسة المخرجة / سامية البشري و المشرف على اللجنة الاستاذ/ فيصل زيات .

كما دعى مدير الجمعية الدكتور عمر الجاسر النساء بالحضور لمشاهدة العرض والفقرات المتنوعة حيث أن العرض يتوافق مع عطلة الأسبوع ليكون متنفس لهن وان الجمعية تقوم بإستقبال المواهب في جميع المجالات الفنية .

علماً بأن التذاكر تباع في مقر الجمعية بسعر ٣٠ ريال للتذكرة الواحدة.