ضاحي خلفان: على الدول العربية مقاضاة قطر - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

جدد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، دعوته للدول العربية التي تضررت من حراك جماعة الإخوان المسلمين المدعوم من قطر بمقاضاة الدوحة، التي كانت تنفذ مخططاً، استهدف إسقاط الأنظمة العربية وتسليم زمام الحكم والسيطرة فيها للجماعة الإرهابية، مؤكداً أن قادة المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر تصدوا لهذا المشروع وأفشلوه وأسقطوا أدوات تنفيذه.

وذكر الفريق ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمي على تويتر أمس الخميس: ” توهمت قطر بقيادة حمد بن خليفة أنها ستنسف الحكام العرب عن بكرة أبيهم وستحكم جماعات الإخوان في كل الدول العربية، تنفيذاً لوعدهم للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي يقضي بتسليم سيناء مقابل حكم الجماعة للدول العربية “.

وأضاف : ” ظن حمد ظنونه وجن جنونه واعتبر الحكام كلهم دونه، وكم كان مغفلاً وساذجاً، وقد واجهه ثلاثة قادة كبار الملك عبدالله ” رحمه الله ” والشيخ محمد بن زايد والرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوقفوا المشروع الهدام “.

وقال الفريق : ” بعد أن فشل المشروع سقط حمد سقوطاً مدوياً، ودخلت قطر في مواجهة مع الأمة العربية حتى اليوم، وعلى كل الدول العربية التي حرك الإخوان فيها بدعم من قطر حركة التدمير، عليهم مقاضاة الدوحة ” .