أهالي القطيف يتحدون الإرهاب ويسخرون من " عمار الصخلة " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

سَخِرَ أهالي العوامية من دعوة وتهديد أطلقه الإرهابي ” محمد حسين علي العمار ” خاصة أن أهالي القطيف عامة يعون جيداً مدى هزل وضعف الجماعات الإرهابية في مواجهة قوات الأمن.

” هذيان العمار ” لاقى سخرية لاذعة من أهالي القطيف، الذين سبق أن أطلقوا على خليته الإرهابية التي يقودها بـ ” خلية الصخلة ” ، في إشارة إلى الماعز الصغيرة الهزيلة التي لا فائدة منها، مشيرين إلى أن “العمار” لا يتمتع بأي صفات أو إمكانات تمكنه من قيادة أي جماعة، ولو كانت إرهابية.

وأطلق عدد من الإرهابيين في حي المسورة بمدينة العوامية النيران بشكل عشوائي على السكان الآمنين والمارة، وقتلوا بعض رجال الأمن والمواطنين وهم يتحصنون داخل منازل مهجورة.

وجاءت دعوة الإرهابي ” العمار ” حاملة تهديدات للأهالي بالانتقام إن هم لبوا رغبة المسؤولين بإخلاء منازلهم القديمة، تمهيداً لهدمها وإعادة بناء منازل جديدة، خاصة أنهم –

الإرهابيون – يرون أن وجود الأهالي في الحي بمثابة دروع بشرية تحميهم من ملاحقة رجال الأمن لهم، كما أن بقاء الحي القديم على حاله، يوفر لهم الهروب والاختباء داخل أزقته ودهاليزه الضيقة.

وتحاصر قوات الأمن السعودية حالياً، المنطقة التي يتحصن بها أرباب السوابق وتجار المخدرات والسلاح وقاطعو الطرق حسبما يؤكد أهالي القطيف، في ظل قيام أمانة الشرقية بهدم المنازل القديمة لتطوير المنطقة .

وأفتى الإرهابي في تسجيلات صوتية وجهها إلى أهالي القطيف بأن من يموت فيهم في بيته أثناء مواجهة رجال الأمن، فهو شهيد؛ مما أثار موجة جديدة من الضحك والاستهزاء بين سكان المدينة.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن ” العمار ” في قائمة التسعة المطلوبين لوزارة الداخلية، بعد استهدافهم المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، وتخريب المرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة.

وتتواصل جهود الجهات الأمنية لتأمين خروج الأهالي الراغبين في مغادرة بلدة العوامية عبر عدة طرق محددة، إذ شهدت النقاط الأمنية خروج أعداد كبيرة من العائلات التي فضّلت مغادرة البلدة، واتجهت من فورها إلى محافظة القطيف التي أمنت لهم كافة سبل الراحة من سكن ومساعدات إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية.