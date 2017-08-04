مواطنو الدوحة يخضعون لتفتيش القوات التركية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

اسكتمالا للاحتلال التركي للدوحة ، نصبت القوات التركية في العاصمة القطرية حواجز أمنية وأكمنة لتفتيش المواطنين، وذلك في أعقاب أرسال الجيش التركى فرقاطة بحرية إلى ميناء حمد بن خليفة أول أمس.

وذكرت صفحة ” قطر مباشر ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن عدد الحواجز الأمنية التركية بالعاصمة الدوحة تجاوز الـ11 حاجزا أمنيا لتفتيش المواطنين والمقيمين فيها .