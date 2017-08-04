 مواطنو الدوحة يخضعون لتفتيش القوات التركية - صحيفة صدى الالكترونية

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مواطنو الدوحة يخضعون لتفتيش القوات التركية

مواطنو الدوحة يخضعون لتفتيش القوات التركية
طلال الضوي(صدى):

اسكتمالا للاحتلال التركي للدوحة ، نصبت القوات التركية في العاصمة القطرية حواجز أمنية وأكمنة لتفتيش المواطنين، وذلك في أعقاب أرسال الجيش التركى فرقاطة بحرية إلى ميناء حمد بن خليفة أول أمس.

وذكرت صفحة ” قطر مباشر ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن عدد الحواجز الأمنية التركية بالعاصمة الدوحة تجاوز الـ11 حاجزا أمنيا لتفتيش المواطنين والمقيمين فيها .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31275 ] نشر منذ 24 دقيقة

خيب الله تعبك يا ذميم ,, ويش سويت بربعك ؟؟

.. الأجنبي يفتش اهل البلد ؟؟

.. وين راسك فيه ياغبي ؟

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