مواطنو الدوحة يخضعون لتفتيش القوات التركية - صحيفة صدى الالكترونية

مواطنو الدوحة يخضعون لتفتيش القوات التركية
اسكتمالا للاحتلال التركي للدوحة ، نصبت القوات التركية في العاصمة القطرية حواجز أمنية وأكمنة لتفتيش المواطنين، وذلك في أعقاب أرسال الجيش التركى فرقاطة بحرية إلى ميناء حمد بن خليفة أول أمس.
وذكرت صفحة ” قطر مباشر ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن عدد الحواجز الأمنية التركية بالعاصمة الدوحة تجاوز الـ11 حاجزا أمنيا لتفتيش المواطنين والمقيمين فيها .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31275 ] نشر منذ 24 دقيقة
خيب الله تعبك يا ذميم ,, ويش سويت بربعك ؟؟
.. الأجنبي يفتش اهل البلد ؟؟
.. وين راسك فيه ياغبي ؟