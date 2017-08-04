الإطاحة بمواطن ووافدة يحوزان مخدرات وأسلحة وذخيرة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

ألقت دوريات القوات الخاصة بأمن الطرق بمحافظة بيشة القبض على شاب سعودي ترافقه فتاة وافدة يستقلان مركبة من طراز GMC وفي حوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة حية.

واشتبهت دوريات أمن الطرق في المركبة وهي تسير بسرعة عالية على الطريق، وعند استيقافها والتحقق من وضع قائدها ومرافقته، تبين للدوريات عدم وجود صلة قرابة بينهما، ما استدعى تفتيش المركبة .

وعثر بداخل المركبة على 12 زجاجة خمر وبلاطة حشيش و1900 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى مسدس وعدد من الطلقات الحية الخاصة به،

وجرى على الفور إعداد محاضر الضبط وتحويلهما برفقة المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.