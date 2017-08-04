⁠⁠⁠⁠⁠شرطة القصيم تكشف غموض مقتل رئيس هيئة الخبراء وتقبض على قاتله - صحيفة صدى الالكترونية

شرطة القصيم تكشف غموض مقتل رئيس هيئة الخبراء وتقبض على قاتله
كشفت شرطة منطقة القصيم، الغموض حول مقتل رئيس هيئة الخبراء.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة القصيم، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً صباح يوم الأحد الموافق١٤٣٨/١٠/٢٩هـ عن نشوب حريقٍ في أحد المنازل بمركز الخبراء ، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع الحادث، وبعد إخماد الحريق ونقل صاحب المنزل للمستشفى أثبتت المعاينة أنه تعرض لطلقاتٍ نارية بالجزء العلوي أدت لوفاته.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات من جمع الأدلة وجميع إجراءات الاستدلال، مبينا أن الإجراءات بعد البحث والتحري اشتبهت في أحد أفراد أسرة المجني عليه البالغ من العمر ١٧عاماً كما تمكنت الجهات الأمنية من العثور على السلاح المستخدم بالحادثة ، وبناءً عليه تم ضبط المتهم وتوقيفه وعرضه على النيابة العامة ، وقد اعترف بما نسب إليه وصادق على أقواله شرعاً.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31275 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
معلي منهم[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوه الا بالله
سعد العمار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذبالله ولا حول ولا قوة الا بالله ⚓️
أمل الفهيدي[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله
كما كنت مواقعهم!!!
أمل الفهيدي[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 1 ساعة
* متوقعه
abdul[ عدد التعليقات: 556 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون. اعترف المتهم بما نُسب اليه قَتْل رئيس هيئة الخبراء الذي هو قريبه ايضا. ولكن لازم يكون ذَكَرَ الدافع الذي كان سببا في التفكير والتخطيط وبالتالي تنفيذ الجريمة. لا اظن كان حبا في القتل بدون سبب الا اذا كان الجاني مختلَّ العقْل مرفوعَ القَلَم.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1465 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوه الا بالله . حسبى الله علاه .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ بالله من افراد عائلته الله لايبلانا
الناس وش جاها وين الخوف من الله ثم وين حق القرابه ووين الضمير
الوضع مره مايطمن فيه شي اخلف عقول العالم
ياربي تحفظنا وتحفظ اخواننا المسلمين
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 39 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله،البلاء صار يجيك من اقرب الناس لك،،، نسأل الله السلامة
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 24 دقيقة
استغفر الله العظيم واحد من جماعته بزر عمره ١٧ سنه هو الي ذابحه
ياناس ابعدو عيالكم من توتر وفاس بك والنشطون الي يحشون براس ذا البزارين والنت شغال عندهم
اقطعو النت عنهم عقب المغرب
انا يوم يزوروني عيالي وعيال عيالهم ويقولون لي وش الرقم السري حق النت أقولهم جربو من رقم واحد لين تسعة وسوي نفسي ماذكره ونا حاطه من واحد لين تسعة بس عقبها مزوّد عليها ثلاث أصفار يبطون مايمديهم يعرفونه
ويجلسون معنا عقبها يسولفون