⁠⁠⁠⁠⁠شرطة القصيم تكشف غموض مقتل رئيس هيئة الخبراء وتقبض على قاتله - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

كشفت شرطة منطقة القصيم، الغموض حول مقتل رئيس هيئة الخبراء.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة القصيم، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً صباح يوم الأحد الموافق١٤٣٨/١٠/٢٩هـ عن نشوب حريقٍ في أحد المنازل بمركز الخبراء ، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع الحادث، وبعد إخماد الحريق ونقل صاحب المنزل للمستشفى أثبتت المعاينة أنه تعرض لطلقاتٍ نارية بالجزء العلوي أدت لوفاته.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات من جمع الأدلة وجميع إجراءات الاستدلال، مبينا أن الإجراءات بعد البحث والتحري اشتبهت في أحد أفراد أسرة المجني عليه البالغ من العمر ١٧عاماً كما تمكنت الجهات الأمنية من العثور على السلاح المستخدم بالحادثة ، وبناءً عليه تم ضبط المتهم وتوقيفه وعرضه على النيابة العامة ، وقد اعترف بما نسب إليه وصادق على أقواله شرعاً.