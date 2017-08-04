⁠⁠⁠⁠⁠التعليم تنهي المقابلات مع المرشحين للإيفاد الداخلي لدراسة الدكتوراه - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أنهت لجنة المقابلات للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم أعمالها مع المرشحين للإيفاد الداخلي لدراسة الدكتوراه.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بالإنابة محمد بن بدر البدر، أن اللجنة عقدت مقابلات مع 63 مرشحا للإيفاد من مختلف إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بناءً على الشروط والآلية الموضحة في تعميم وزير التعليم د. أحمد العيسى المتضمن خطة وشروط الإيفاد للدراسة في الداخل.

وبين البدر أنه يعقب تلك المقابلات استكمال الإجراءات المتبقية للمترشحين ورفع اوراقهم إلى وزارة الخدمة المدنية للعرض على لجنة الإيفاد والابتعاث، ثم اصدار قرارات الإيفاد التي تصل فيها مدة الإيفاد لدرجة الدكتوراه إلى ستة فصول دراسية، مشيرا إلى أن إعلان نتائج المقابلات خلال الأسبوع المقبل.