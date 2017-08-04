تجميع أول دفعة من طائرات " بلاك هوك " في المملكة قريبا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يسهم خط التجميع الجديد لطائرات التدريب المتقدمة ” بلاك هوك ” ، والذي افتتحته شركة الصناعات الدفاعية البريطانية العملاقة بي آ إي سيستمز بالمملكة، في تطوير صناعات الطائرات.

وتعمل الشركة الدفاعية، حاليًا على تسليم مجموعة جديدة من الطائرات للرياض وتم التعاقد عليها في وقت سابق، أصبحت الآن مطالبة بالمساهمة في إنجاح رؤية 2030.

وأوضحت مصادر أن الشركة البريطانية، التي تعد ثالث أكبر شركة صناعات دفاعية في العالم، تعمل حاليًا على الانتهاء من تسليم المملكة 22 طائرة تدريب متقدمة من طراز هوك جرى التعاقد عليها منذ سنتين.

ومن المنتظر أن تتم عملية تجميع تلك الطائرات داخل المملكة، وستسلم أول مجموعة من تلك الطائرات في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال المدير الدولي لمجموعة بي آ إي سيستمز غيري غريفيش: ” لقد اتفقنا على إنشاء خط لتجميع طائرات هوك داخل المملكة وذلك ضمن الاتفاقية التي أبرمت لتسليم المملكة المجموعة الثانية من طائرات التدريب ” .

وأضاف: ” أعتقد أن أكبر دليل على نجاح المملكة في مجال صناعة الطائرات أن تتمكن من تجميع 22 من طائرات الهوك التدريبية التي تستخدمها القوات السعودية نفسها وأعتقد أنه سيكون من الخطأ أن تحجم المملكة عن استخدام ذلك الخط لتجميع طائرات الآخرين ” .