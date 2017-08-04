⁠⁠⁠⁠⁠التجارة تدعو الأندية الرياضية للتسجيل كعلامة تجارية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

دعت وزارة التجارة والاستثمار، الأندية الرياضية بالمملكة للتسجيل كعلامة تجارية، أسوة ببقية الأندية.

وقال عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي للوزارة، أن 170 ناديا رياضيا بالمملكة، منها 21 ناديا فقط مسجل كعلامة تجارية، منها أندية الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، الفتح، التعاون، نجران، الرائد، الخليج، الوحدة، والفيصلي، مشددا على أهمية التسجيل لحفظ الحقوق وخلق مجالات أوسع للاستثمار.

كان الحسين، نشر عبر صفحته الرسمية بموقع “ تويتر ” فيديو يعرض أول علامة تجارية مسجلة بالمملكة، موضحا ضرورة تسجيل العلامات التجارية، وذلك من خلال الهاشتاج الذي أطلقه باسم استثمر بعلامتك.