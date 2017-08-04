 بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في مبنى مكون من 11 طابقا - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في مبنى مكون من 11 طابقا

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في مبنى مكون من 11 طابقا
أبوظبي(صدى):

نشب حريق ضخم، مساء الخميس، في مبنى تحت الإنشاء مكون من 11 طابقا بمنطقة النهدة في مدينة الشارقة بالإمارات، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث وأخمدت النيران دون وقوع إصابات.

وأوضح شهود عيان أن الحريق اندلع من أعلى المبنى وانتشر سريعا، فيما انهار جزء صغير من المبنى الذى اشتعلت فيه النيران على الأرض بينما كانت عملية الإنقاذ مستمرة من قبل رجال الإطفاء.

وأكدت مصادر أنه تمت السيطرة على الحريق، كما تم إخلاء سكان البرجين المجاورين ولا وجود لإصابات.

 


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