⁠⁠⁠⁠⁠وزارة الصحة تغلق أكثر من 500 مجمع طبي وصيدليات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، أن عدد المنشآت الصحية الخاصة التي أُغْلِقَت خلال النصف الأول من العام الجاري 1438هـ تجاوز 500 منشأة.

وقالت الوزارة إن من بين المنشآت المغلقة لمخالفتها لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ 3 مستشفيات، و343 مستوصفًا ومجمعًا طبيًا، بالإضافة إلى 118 مركز خدمات صحية مساندة، و85 صيدلية.

وأشارت الوزارة إلى أن إغلاق هذه المنشآت جاء بعد تنفيذ الفرق التفتيشية الخاصة بالوزارة لأكثر من 12 ألفًا و300 زيارة، لمنشآت صحية خاصة في مناطق المملكة المختلفة.