كازاخستان تناقش قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة - صحيفة صدى الالكترونية

أستانة(صدى):

تعتزم كازاخستان السير على خطى الدول الأوربية بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وصرح وزير الشؤون الدينية والمجتمع المدني بكازاخستان، نورلان إيرميكبايف، أنه تمت مناقشة تعديلات على قانون يفرض الحظر على ارتداء الملابس التي تخفي الوجه وتمنع التعرف على الشخص في الأماكن العامة من البلاد.

وأضاف إيرميكبايف خلال مؤتمر صحفي: ” يناقش اقتراح حظر النقاب في البلاد، وذلك بالاعتماد على الخبرة الدولية في هذا المجال بالإضافة لاعتبارات أمنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على التقاليد الثقافية والوطنية والأخلاقية ” .

وأكد الوزير الكازاخستاني أن التعديلات على القانون تأتي بناء على مطالبات من منظمات المجتمع الدولي في البلاد بهذا الخصوص.

يُذكر أن العديد من الدول الأوروبية أصدرت تشريعات لحظر ارتداء النقاب ومن بينها ألمانيا والنمسا وبلغاريا، ومن المتوقع أن يجري استفتاء على حظر النقاب في سويسرا.