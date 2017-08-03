مسن يبلغ 100 عام يلتحق بصفوف محو الأمية - صحيفة صدى الالكترونية

مسن يبلغ 100 عام يلتحق بصفوف محو الأمية
قرر ” هديان بن عبد الهادي ” وهو مسن يبلغ من العمر 100 سنة؛ الالتحاق بصفوف الحملة الصيفية لمحو الأمية بقطاع المرير التابع لمنطقة حائل.
الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للكبار في حائل؛ تواصل فعالياتها حتى يوم 4 من ذي الحجة المقبل، ووصل عدد الدارسين من الكبار في عماير المرير جنوبي حائل لـ 773 دارسًا في 11 مركزا للرجال بالقرى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 20 دقيقة
العلم نور ..
.. ولا عليك من مقولة يوم شاب ودوه الكتاب ,, هذي مقولة ساذجه ,,
.. اسمع كلام اللي يقول : اطلب العلم من المهدِ الى اللحد ِ .. هذي المقوله المعقوله ,,
,, موفقين انت وزملائك , بارككم الله و وفقكم الى مافيه الخير والصلاح ,, آمين ,,
أبو معتز[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 5 دقائق
بعد شاب ودوه الكتاب