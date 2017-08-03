مسن يبلغ 100 عام يلتحق بصفوف محو الأمية - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

قرر ” هديان بن عبد الهادي ” وهو مسن يبلغ من العمر 100 سنة؛ الالتحاق بصفوف الحملة الصيفية لمحو الأمية بقطاع المرير التابع لمنطقة حائل.

الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للكبار في حائل؛ تواصل فعالياتها حتى يوم 4 من ذي الحجة المقبل، ووصل عدد الدارسين من الكبار في عماير المرير جنوبي حائل لـ 773 دارسًا في 11 مركزا للرجال بالقرى.