 مسن يبلغ 100 عام يلتحق بصفوف محو الأمية - صحيفة صدى الالكترونية

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مسن يبلغ 100 عام يلتحق بصفوف محو الأمية

مسن يبلغ 100 عام يلتحق بصفوف محو الأمية
على العنزي(صدى):

قرر ” هديان بن عبد الهادي ” وهو مسن يبلغ من العمر 100 سنة؛ الالتحاق بصفوف الحملة الصيفية لمحو الأمية بقطاع المرير التابع لمنطقة حائل.

الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للكبار في حائل؛ تواصل فعالياتها حتى يوم 4 من ذي الحجة المقبل، ووصل عدد الدارسين من الكبار في عماير المرير جنوبي حائل لـ 773 دارسًا في 11 مركزا للرجال بالقرى.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 20 دقيقة

العلم نور ..

.. ولا عليك من مقولة يوم شاب ودوه الكتاب ,, هذي مقولة ساذجه ,,

.. اسمع كلام اللي يقول : اطلب العلم من المهدِ الى اللحد ِ .. هذي المقوله المعقوله ,,

,, موفقين انت وزملائك , بارككم الله و وفقكم الى مافيه الخير والصلاح ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 5 دقائق

بعد شاب ودوه الكتاب

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