⁠⁠⁠⁠⁠انتحار جندي بريطاني في سوريا خوفًا من الوقوع في أسر داعش - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

انتحر جندي بريطاني بعد مواجهة مع تنظيم ” داعش ” الإرهابي في سوريا؛ ليتجنب الوقوع في أسر التنظيم الإرهابي.

” رايان لوك ” ، البالغ من العمر 20 سنة؛ لم تكن لديه أي خبرات عسكرية سابقة، ولكنه انضم للقوات الكردية التي تحارب ” داعش ” ، بعد إبلاغ عائلته أنه ذاهب إلى تركيا في أغسطس الماضي، ولكن بعد محاصرته من قِبَل أفراد التنظيم الإرهابي؛ أطلق النيران على نفسه، ليتحاشى الوقوع في الأسر، ويتجنب التعرض للعذاب والموت على يد عناصر ” داعش ” بشكل مرعب ومؤلم.

وكان الجندي على اتصال بأسرته خلال الأيام التي سبقت مقتله، وكان يبعث إليهم بصوره، وآخر التطورات عن التدريبات التي يجريها، ولكن بعد انقطاع الاتصال به في ديسمبر الماضي، فوجئ والده بصور له على شبكة الإنترنت، بينما يقف إرهابيو ” داعش ” على جثته، ليتأكد من وفاته.