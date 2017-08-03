اقتراح بمجلس النواب الأمريكي عن 4 أماكن بديلة لقاعدة العديد في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال جوناثان شانزر، نائب رئيس مؤسسة ” الدفاع عن الديمقراطيات ” الأمريكية، إن واشنطن تملك 4 أماكن بديلة لقاعدة ” العديد ” العسكرية في قطر.

وأشار ” شانزر ” ، خلال شهادته في جلسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بمجلس النواب الأمريكي عن العلاقات بين أمريكا وقطر، إلى أن الوقت قد حان بالنسبة لواشنطن لدراسات البدائل المتاحة لقاعدتها العسكرية في قطر، حتى تكون جاهزة إذا احتاجت اتخاذ قرار بمغادرة الدوحة.

وأوضح: ” قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، بالرغم من دعمها للجماعات الإرهابية ” ، مقترحًا بعض البدائل التي اعتبر أنها تستحق الدراسة لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية، ومنها منطقة الظفرة في أبو ظبي، وقاعدة ” الشهيد موفق السلطي ” في الأردن، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، ومطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراقي.