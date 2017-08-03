⁠⁠⁠⁠⁠الجبير يؤكد دعم المملكة للشعب السوري - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

التقى وزير الخارجية، عادل الجبير، في الرياض، اليوم الخميس، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، وأعضاء الهيئة، والوفد المفاوض.

وأكد الجبير، خلال اللقاء، على موقف المملكة الداعم والمؤيد للشعب السوري الشقيق، كما ناقش اللقاء آخر المستجدات في الوضع السوري ونتائج اجتماعات جنيف.

وأشار الجبير إلى استعداد المملكة لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام الهيئة للقيام بدورها على الوجه المطلوب، والعمل على إعادة تفعيل دورها وتوسيع نطاقها، لتوحيد الجهود وجمع الصف ووحدة الكلمة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعيد بن عثمان سويعد.