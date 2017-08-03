قطيع غزلان يتسبب في تعليق عائلة سعودية بصحراء دبي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

تسبب قطيع من الغزلان في تعليق سيارة عائلة سعودية في الرمال الناعمة بصحراء دبي، ما تطلب تدخل فرق الإنقاذ.

وعلقت سيارة العائلة من طراز الدفع الرباعي، مساء أمس الأربعاء، أثناء محاولة تتبع قطيع من الغزلان كان يمر أمامها، ما تطلب تدخل الجناح الجوي لشرطة دبي لإنقاذ العائلة.

وكَوَّنَ الجناح الجوي لشرطة دبي فريق عمل بالتعاون مع كل من خدمات الإسعاف، ومركز شرطة البرشاء، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واستعانوا بطائرة هليكوبتر، تولت عملية البحث وعثرت على العائلة، وتقديم المساعدة المطلوبة لهم.

ووصلت دورية الأمن التابعة لمركز شرطة البرشاء إلى موقع سيارة العائلة، لتبدأ عملية جذب السيارة خارج الرمال الناعمة، عبر الاستعانة برافعة تابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ.