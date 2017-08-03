رسميا.. نيمار يتعاقد مع باريس سان جيرمان - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد نادي باريس سان جيرمان، تعاقده رسميا مع نجم برشلونة السابق، ومنتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا، لمدة خمسة مواسم بعدما قام اللاعب بدفع قيمة الشرط الجزائي الذي يربطه ببرشلونة بقيمة 222 مليون يورو .

وكان نادي برشلونة أعلن أنه تسلّم 222 مليون يورو (263 مليون دولار) من ممثلي لاعبه البرازيلي نيمار تمهيداً لفسخ التعاقد بين الطرفين.

وقال برشلونة: ” سيرسل النادي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاصيل هذا الإجراء، حتى يكون بوسعه تحديد المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ من هذا الأمر ” .

لعب نيمار مع سانتوس وبرشلونة 411 مباراة سجل فيها 241 هدفا وحقق 14 لقبا ومع منتخب البرازيل خاض 77 مباراة سجل فيها 52 هدفا وحقق كأس القارات 2013 ودورة الألعاب الأولمبية 2016.