سيدة تنجب 4 توائم بعد انتظار 20 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أنجبت مواطنة اليوم الخميس؛ 4 توائم في مركز النساء والولادة وحديثي الولادة والعناية الفائقة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة، بعد انتظار دائم 20 عامًا بعد أول مولود لها، في عملية قيصرية تكللت بالنجاح.

وكان مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية؛ قد دشن الأسبوع الماضي مركزًا متخصصًا للنساء والولادة، ومركزًا آخر لحديثي الولادة والعناية بالأطفال الخدج.

وبدأت المرحلة التجريبية لتشغيل المركز بسعة 200 سرير، ليعد إضافة للخدمات الصحية التي يقدمها برنامج مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة في منطقة تبوك.