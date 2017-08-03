" الجروان " : المتسابقون مستعدون لـ " تحدي الباحة " بسيارات مجهزة بوسائل السلامة - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني (صدى):

أكد نايف الجروان، المشرف الفني لرياضة الدرفت والأوتو كروس، عضو لجنة التحكيم في تحدي الباحة 2017م ” صعود المرتفعات ” ، أن التحدي الذي يقام بمحافظة بني حسن هو تحدي صعود المرتفع، وكسر حاجز الزمن بسيارات مجهزة بوسائل سلامة لسيارات السباق.

وأشار الجروان إلى أن السباق هو عبارة عن تحد للزمن، حيث تنطلق السيارات المشاركة كل على حدة من نقطة الانطلاق حتى الوصول إلى قمة التل، موضحا أنه يتم تسجيل زمن كل مشارك حيث تبلغ مسافة السباق ٢ كيلو و٨٠٠ متر تقريبا.

وتابع: يبدأ السباق بتدريب مفتوح لكل مشارك للتعرف على مسار السباق المخصص لهذا التحدي في اليوم الأول بسيارة قياسية ويمنع دخول سيارات السباق، وفي اليوم الثاني يبدأ التدريب المفتوح للمشاركين بسيارات السباق والمحاولة الأولى المحسوبة، وفي اليوم الثالث يكون يوم السباق ويعطى كل سائق محاولتين محسوبة لكسر الزمن ويتوج اسرع سائق من كل فئة وصاحب افضل زمن بالترتيب العام.

وأضاف الجروان أن المتسابقين متشوقون لهذه التجربة، لافتا إلى أن المسابقة تقام لأول مرة في المملكة على مستوى الخليج، متوقعا أن يشهد تحدي الباحة إقبالا جماهيريا واسعا مرجعاً ذلك إلى أن رياضة السيارات تتمتع بجماهيرية وحضور كبير كما تعتبر منطقة الباحة وجهة سياحي.

وقدم الجروان شكره لأمير منطقة الباحة، لاستضافة هذا التحدي ودعمه اللا محدود لإنجاحه، وللمسئولين عن إنجاح هذا التحدي وخروجه بهذا الشكل اللائق.