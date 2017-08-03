صحة مكة المكرمة تنفذ 4 فرضيات استعدادا لموسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

نفذت صحة مكة المكرمة،4 فرضيات وقائية في عدة مراكز صحية، استعداداً لتقديم الخدمات الصحية الوقائية لضيوف الرحمن مع قرب انطلاق موسم الحج المبارك.

وقامت الصحة في مكة المكرمة بعمل فرضيتي اشتباه حالات أمراض معدية (كورونا – حمى مخية شوكية)، أمس الأربعاء، فى عدة مراكز صحية ومستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى النور التخصصي .

وأشارت إلى أنه تم تحويل حالة افتراضية إيجابية لكورونا من مستشفى الملك عبدالعزيز إلى مستشفى النور التخصصى للوقوف على جاهزية المستشفيات للتعامل مع هذا النوع .

فيمما نفذت في اليوم التالي فرضيتي حالات أمراض معدية وهي (اشتباه إسهال مائي حاد وتسمم غذائي) فى عدة مراكز صحية وفي كل من مستشفى النور التخصصي ومستشفى حراء العام .

يأتي هذا الأمر للوقوف على جاهزية مرافق الصحة بمكة بشكل واقعي للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً، واستعداداً لتقديم الخدمات الصحية الوقائية لضيوف الرحمن مع قرب انطلاق موسم الحج المبارك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، بمشاركة كل من: إدارة الصحة العامة وإدارة الطوارئ والأزمات وإدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية وإدارة مكافحة الأمراض المعدية وإدارة صحة البيئة وإدارة الخدمات العامة.