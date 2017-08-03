الديوان الأميري في الكويت ينعي سيدة الأعمال سعاد الحميضي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

نعى الديوان الأميري في الكويت اليوم الخميس، سيدة الأعمال الكويتية سعاد الحميضي، التي تعد من أوائل النساء الكويتيات اللاتي انخرطن في مجال التجارة والاستثمار داخل البلاد وخارجها.

وتوفيت سعاد الحميضي عن عمر يناهز 78 سنة، وهي أرملة الشيخ جابر العلي السالم الصباح، المستشار السابق لأمير الكويت ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وهي من أبرز المستثمرات في قطاعات العقارات، والمصارف، والصناعة، رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية حياتها المهنية.

بدأت الراحلة حياتها المهنية في البنك التجاري الذي أسسه والدها حمد الحميضي، ثم ترأست إدارة مؤسسة والدها بعد وفاته إلى جانب إدارتها لأعمال العائلة، ووسّعت نشاطها التجاري والاستثماري خارج حدود الكويت، وحققت نجاحات في عدد من الدول العربية، وحققت نجاحات كبيرة في القطاعات التي نشطت فيها، وحلت في مراتب متقدمة ولسنوات عدة على قائمة أقوى سيدات العالم العربي، كما اشتهرت بأنها سفيرة سيدات الأعمال الكويتيات.