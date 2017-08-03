النصر يواصل تدريباته - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ركز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ريكاردوغوميز في تدريباته مساء اليوم الخميس على الجوانب التكتيكية والتي من بينها بناء الهجمات وتنوعها مع رسم للتنظيم الدفاعي بعد ان قسم الفريق لأربع مجموعات كل مجموعتين تتدرب على نصف ملعب وسط متابعة وتوجيه من المدرب.

واستمر المدرب في تطبيق النهج التكتيكي لأكثر من ساعة قام بعدها اللاعبين بالجري بسرعات مختلفة لمدة خمسة عشر دقيقة واختتم التدريب بتمارين إطالة في الوقت الذي واصل سعد لكرو الجري حول الملعب . وتابع تدريب الليلة عضو هيئة اعضاء الشرف الأستاذ منصور الثواب وأمين عام النادي الأستاذ سلمان القريني وعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الدخيل ورئيس اللجنة الفنية الكابتن صالح المطلق ومدير عام كرة القدم المكلف الأستاذ طلال النجار.