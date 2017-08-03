شركة الاتصالات تنفي شائعة تخفيض 50% من مديونيات العملاء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ردت شركة الاتصالات السعودية (STC) على الشائعات المتداولة التي تروج عن عزم الشركة تخفيض 50% من مديونيات العملاء.

وقالت الشركة في ردها الذي نشرته اليوم الخميس، إن هذه الشائعات غير صحيحة جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أنه في حال كان هناك أي عرض، فسوف يُعْلَن عنه عبر قنوات التواصل الرسمية للشركة.

يأتي ذلك بعد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات على نطاق واسع، تؤكد عزم الشركة تقديم تخفيض 50%‎ على سداد المديونيات يوم الأحد المقبل، وهو ما نفته الشركة.