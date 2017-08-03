أمانة الحدود الشمالية ترفع 5 آلاف طن فضلات خلال شهر شوال - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

رفعت إدارة النظافة، بأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال شهر شوال، 5093 طنا من الفضلات والطعام من جميع أحياء عرعر وقراها.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة، عبدالرحمن بن الجديد الطرفاوي ، اليوم الخميس، أنه تـم رفع كمية من المواد الصلبة من الموكيت والأثاث المنزلي الملقى في الساحات والشوارع وغيره بلغ (482) طنا، مضيفا أنه تم القضاء على (109) من الكلاب الضالة.

وأشار الطرفاوي، إلى أن إدارة النظافة قامت بمكافحة الحشرات بالوادي وجميع نطاق العقد في مدينة عرعر وقراها، كما تم تطهير ضواغط رفع الحاويات.

وأضاف أنه تم رش دورات المياه في الحدائق والمسطحات الخضراء، ووضع طعـوم طاردة للقوارض والثعابين والأفاعي بالمسطحات الخضراء والأماكن المهجورة، ورش الحدائق العامة والمنتزهات بالضباب الحراري والرذاذ المتناهي الصغر .