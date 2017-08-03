⁠⁠⁠⁠⁠أمير الباحة يكلف العمري رئيسا للأخويا بإمارة المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

أمير الباحة يكلف العمري رئيسا للأخويا بإمارة المنطقة
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بتكليف علي جرادان العمري رئيساً للأخويا بإمارة المنطقة، إضافة إلى عمله مديرًا للضيافات .
من جانبه، أعرب العمري عن امتنانه وشكره لأمير المنطقة، على ثقته بتكليفه رئيسا للأخويا مقدماً شكره لوكيل الإمارة.
وقال العمري: إن ثقة الأمير حسام هي مصدر اعتزاز، داعيا الله بأن يكون عند حسن ظنه.
يذكر أن العمري يعد من الكفاءات المميزة وله عدة مشاركات في العديد من مهرجانات واحتفالات المنطقة .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 1 ساعة
موفق خير