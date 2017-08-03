⁠⁠⁠⁠⁠أمير الباحة يكلف العمري رئيسا للأخويا بإمارة المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بتكليف علي جرادان العمري رئيساً للأخويا بإمارة المنطقة، إضافة إلى عمله مديرًا للضيافات .

من جانبه، أعرب العمري عن امتنانه وشكره لأمير المنطقة، على ثقته بتكليفه رئيسا للأخويا مقدماً شكره لوكيل الإمارة.

وقال العمري: إن ثقة الأمير حسام هي مصدر اعتزاز، داعيا الله بأن يكون عند حسن ظنه.

يذكر أن العمري يعد من الكفاءات المميزة وله عدة مشاركات في العديد من مهرجانات واحتفالات المنطقة .