 ⁠⁠⁠⁠⁠أمير الباحة يكلف العمري رئيسا للأخويا بإمارة المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 3

    أغسطس

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  3. ⁠⁠⁠⁠⁠أمير الباحة يكلف العمري رئيسا للأخويا بإمارة المنطقة

⁠⁠⁠⁠⁠أمير الباحة يكلف العمري رئيسا للأخويا بإمارة المنطقة

⁠⁠⁠⁠⁠أمير الباحة يكلف العمري رئيسا للأخويا بإمارة المنطقة
إبراهيم الزهراني(صدى):

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بتكليف علي جرادان العمري رئيساً للأخويا بإمارة المنطقة، إضافة إلى عمله مديرًا للضيافات .

من جانبه، أعرب العمري عن امتنانه وشكره لأمير المنطقة، على ثقته بتكليفه رئيسا للأخويا مقدماً شكره لوكيل الإمارة.

وقال العمري: إن ثقة الأمير حسام هي مصدر اعتزاز، داعيا الله بأن يكون عند حسن ظنه.

يذكر أن العمري يعد من الكفاءات المميزة وله عدة مشاركات في العديد من مهرجانات واحتفالات المنطقة .


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