بالفيديو والصور.. أكبر مدينة ملاهي ترفيهية في العالم بدبي - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

بتكلفة مليار دولار، وعلى مليون ونصف المليون قدم مربع؛ افتتح الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أكبر حديقة ترفيهية مغطاة في العالم، في 31 أغسطس العام الماضي.

وتعادل مساحة حديقة ” آي أم جي – عالم من المغامرات ” مساحة 28 ملعبًا لكرة القدم الأمريكية، وتتضمن مجموعة من الفنادق الراقية، ومراكز تسوق فاخرة، ومجمع للسينما يتضمن 12 قاعة عرض بتقنية ” IMAX ” عالية الدقة.

وتحتوي الحديقة على 22 لعبة ركوب، وغيرها من التسليات الأخرى، من بينها ” velociraptor roller ” التي تأخذ الركاب في جولة حول المدينة قبل التوجه إلى الصحراء المحيطة بالمنطقة، وتصل سرعتها إلى 62 ميلاً في 2.5 ثانية، بالإضافة إلى 25 متجرًا، و28 مطعمًا.

وتنظلم مدينة الملاهي ” الكرنفال الصيفي ” بشكل دوري، وتأمل دبي في جذب ما يقرب من 20 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2020.

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