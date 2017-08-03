مرور طبرجل يضبط 4 سيارات بتهمة " التفحيط " - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

ألقت دوريات المرور والبحث السري بمحافظة طبرجل، القبض على أصحاب 4 سيارات في وقتٍ قصير بسبب ” التفحيط ” ، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تظهر فيه المركبات الأربع من نوع ” جيب شاص ” .

وجاء ذلك بعد ارتكاب عدد من المخالفات المرورية، منها ممارسة التفحيط، وتجاوز الأرصفة، والقيادة من دون لوحات، وكتابة عبارات وملصقات على بعض مركباتهم، بتقاطع إشارة الملك فيصل مع شارع الأمير نايف بن عبد العزيز، على الطريق الدولي بمحافظة طبرجل، وأدوع الشباب التوقيف، واستكمال الإجراءات، وعرضهم على هيئة الجزاءات.

وصدر بحق أحدهم حكم بالتوقيف لمدة 10 أيام، وحجز مركبته لمدة 6 أشهر، وحُررّت بحقه المخالفات المستحقة والتي تجاوزت 40 ألف ريال.

وأهاب مرور محافظة طبرجل بالجميع، التقيد بالأنظمة المرورية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالف لها، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين.