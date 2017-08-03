بن دغر: لن نسمح لإيران أن تنتصر على العرب في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن حكومة بلاده ستقاتل من أجل إنها الانقلاب على الدولة والسلطة ‏وستمد يدها للسلام، مشددا أنه لن تسمح بلاده بأن تنتصر إيران ‏على العرب في الأراضي اليمنية ولن تسمح بأن ينتصر الانقلابيون على المشروع الوطني.‏

وأشار خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للمكتب التنفيذي لمحافظة عدن إلى أن الحكومة الشرعية ‏ستثبت حتى الوصول إلى النصر الذي ينشده الشعب اليمني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية.‏

وقال رئيس الوزراء اليمني، إن الحكومة تمضي في تحقيق الدولة ‏الاتحادية التي اتفق عليها كل اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني.‏

وشدد بن دغر على ضرورة توحيد القرار السياسي والعسكري تحت سقف الشرعية لتحقيق ‏الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة.‏