غدا.. بدء البرنامج التعريفي للطلاب المقبولين في جامعة الملك سعود " أون لاين " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تبدأ جامعة الملك سعود، غدا الجمعة، استقبال الطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة بالمرحلة الأولى من البرنامج التعريفي (أون لاين)، والذي تنفذه الجامعة ممثلة بعمادة السنة الأولى المشتركة للعام الجامعي ۱٤۳۸- ۱٤۳٩هـ.

وقال عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور نامي الجهني، إن الجامعة تحرص في بداية كل عام دراسي على تنظيم برنامج تعريفي لجميع الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة، يتم فيه تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة والجامعة.

كما يتم تزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف إلى ما يُقدَّم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من فعاليات وأنشطة متنوعة تساعدهم في دراستهم الجامعية.

وأشار الجهني إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج التعريفي على مرحلتين:

المرحلة الأولى: وهي ما يعرف بالبرنامج التعريفي الإلكتروني، لا يلزم الحضور (أون لاين)، تشمل الميثاق والاستمارة الصحية واستمارة المواهب والأنشطة واختبار تحديد المستوى وتبدأ هذه المرحلة من تاريخ ۱٤٣٨/۱۱/۱٢هـ الموافق ٢۰۱٧/٨/٤م، وحتى تاريخ ۱٤٣٨/۱۱/٢٧هـ، الموافق ٢۰۱٧/٨/۱٩م.

والمرحلة الثانية من البرنامج التعريفي التنفيذي (يلزم الحضور للعمادة): ويشمل اللقاء التفاعلي وإصدار البطاقة الجامعية وإستلام الكتب الدراسية واستلام البطاقة البنكية وتبدأ هذه المرحلة من تاريخ ۱٤٣٨/۱٢/۱٩هـ الموافق ٢۰۱٧/٩/۱۰م وحتى تاريخ ۱٤٣٨/۱٢/٢٣هـ الموافق ٢۰۱٧/٩/۱٤م.

وقدم الدكتور الجهني شكره وتقديره لمدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ووكلاء الجامعة على ما تحظى به العمادة من عناية واهتمام، مباركا للطلاب والطالبات قبولهم في جامعة الملك سعود.

