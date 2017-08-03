التعليم: بوابة القبول الموحد للجامعات يقدم عليها الطلاب السعوديون فقط - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن بوابة القبول الموحد للجامعات السعودية لا يقدم عليها إلا الطلاب السعوديون أو ابنٌ لأم سعودية.

وأشار في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ، اليوم الخميس، إلى أنه يتقدم الطلاب غير السعوديين عبر بوابة خاصة بهم وتتم المفاضلة بينهم وقد حددت الوزارة لكل جامعة نسبة معينة لكل جنسية لا تتجاوزها.

وأضاف أنه لا يتجاوز إجمالي عدد الطلاب غير السعوديين المقبولين نسبة ٥٪ من مجموع الطلاب المقيدين بكل جامعة، موضحا أنه لم يقبل أي طالب غير سعودي حتى الآن ولم تتحدد نسبة قبولهم هذا العام ولم تنته الجامعات من إجراءات القبول والرفع بالقوائم للوزارة حتى الآن .

وتابع أن نسبة قبول غير السعوديين لا تحتسب ضمن الطاقة الاستيعابية للجامعة، وإنما تحتسب كنسبة إضافية فوق ما تقره الجامعة.