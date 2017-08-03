إحصاء ربع سنوي عن " العاطلين " والمتقدمين للوظائف - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت هيئة الإحصاء تقريرها عن ربع السنة الأول لـ2017، وضم مسحًا دقيقًا لكيفية تقدم المواطنين للوظائف، وآلية قبولهم، وأسباب ترك العاطل منهم حاليا لعمله.

ويعتمد 145 ألف مواطن على التقدم لصاحب العمل مباشرة، بينما اتجه 79 ألفًا إلى تعبئة نماذج توظيف عبر الإنترنت، في الوقت الذي يعتمد فيه 49 ألفًا على التسجيل في وزارة الخدمة المدنية.

وفيما يخص توظيف النساء؛ يزيد معدل البطالة بينهن وتقل فرص العمل والتقديم المتاحة، فتتجه أغلب المواطنات بواقع 173 ألفًا، للتسجيل في الخدمة المدنية، فيما تختار 125 ألفًا خيار تعبئة نماذج التوظيف عن طريق البريد الإلكتروني.

وعن مسألة ترك العمل؛ فذكرت بيانات هيئة الإحصاء أن قرابة 23 ألف مواطن من العاطلين حاليا 22.868 تحديدًا تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، فيما تخلى أكثر من 14 ألفًا منهم عن وظائف بسبب قلة الأجر أو الراتب، بينما خسر 7.5 ألف وظائفهم بسبب نهاية العقد المؤقت، بالإضافة إلى أسباب أخرى، ليكون مجموع من خسروا وظائفهم من الذكور العاطلين 67 ألفًا و500.

وفي جانب النساء، يتضح أن النسبة تقل بشكل كبير، ما يكشف أن العطلة تكثر لديهن عند من لم يعمل منهن من قبل، ويبرز أكبر رقم في خانة المتخليات عن العمل بسبب التسريح من صاحب العمل، بواقع 3 آلاف و500 حالة، فيما خسرت 3 آلاف أخريات وظائفهن بسبب نهاية العقد المؤقت، بالإضافة إلى أسباب أخرى، ليكون إجمالي النساء العاطلات اللاتي خسرن وظائفهن 16 ألفا.