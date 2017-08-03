طباخ الملكة إليزابيث يكشف عن طعامها وعاداتها المفضلة - صحيفة صدى الالكترونية

طباخ الملكة إليزابيث يكشف عن طعامها وعاداتها المفضلة
كشف الطباخ السابق للملكة إليزابيث، الشيف دارين ماكغرادي، الذي عمل لصالح الملكة وأسرتها بين العامين 1982 و1993 عن العادات الغذائية لملكة بريطانيا وطبقها المفضل.
وأوضح أن الملكة إليزابيث الثانية (91 عاما) تحرص في الأيام التي تقضيها في المنزل، على تناول نفس الطبق الذي لطالما اعتادت عليه، وهو السمك المشوي أو المسلوق مع الخضار والسلطة، بلا بطاطا أو أي أطعمة أخرى غنية بالنشويات.
وأضاف أن الطعام المفضل للملكة إليزابيث، غالباً ما ينحصر بالمكونات المحلية التي تنتجها الأراضي المحيطة بالقصر، بدءاً بالخضار المزروع محلياً، وصولاً إلى الأسماك، والطيور، مشيرا إلى أنها لا تكترث للطعام، وأن أكثر ما يشغلها ويهمها هو الخيول والكلاب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهديها للإسلام .. خربتها بآخر كلمه .. سالفة اللي يقول : آخر ركعه ….. اكمل الفراغ …. ,
.. انا اقول منين لها هاالحيويه والنشاط .. اثاريها طبيعيه .. دايره بالها على صحتها ..
,, حتى حليها طبيعيه ، ماتشتري اكسسوارات ام ريالين …
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 1 ساعة
انيقه الجده اللي على كيفها 👌
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 45 دقيقة
ما تحب العصيده؟
هههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13744 ] نشر منذ 16 دقيقة
صحيه 😛