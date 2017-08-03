طباخ الملكة إليزابيث يكشف عن طعامها وعاداتها المفضلة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كشف الطباخ السابق للملكة إليزابيث، الشيف دارين ماكغرادي، الذي عمل لصالح الملكة وأسرتها بين العامين 1982 و1993 عن العادات الغذائية لملكة بريطانيا وطبقها المفضل.

وأوضح أن الملكة إليزابيث الثانية (91 عاما) تحرص في الأيام التي تقضيها في المنزل، على تناول نفس الطبق الذي لطالما اعتادت عليه، وهو السمك المشوي أو المسلوق مع الخضار والسلطة، بلا بطاطا أو أي أطعمة أخرى غنية بالنشويات.

وأضاف أن الطعام المفضل للملكة إليزابيث، غالباً ما ينحصر بالمكونات المحلية التي تنتجها الأراضي المحيطة بالقصر، بدءاً بالخضار المزروع محلياً، وصولاً إلى الأسماك، والطيور، مشيرا إلى أنها لا تكترث للطعام، وأن أكثر ما يشغلها ويهمها هو الخيول والكلاب.