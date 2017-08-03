 الأهلي يتعاقد مع البرازيلي ليوناردو دا سيلفا - صحيفة صدى الالكترونية

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الأهلي يتعاقد مع البرازيلي ليوناردو دا سيلفا

الأهلي يتعاقد مع البرازيلي ليوناردو دا سيلفا
الرياض(صدى):

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لتدعيم صفوف الفريق لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسمين آخرين وانضم اللاعب إلى النادي الأهلي قادما من نادر بارتيزان الصربي، ووقع على عقود الانضمام للأهلي اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى جدة خلال الأيام القادمة حتى يدشن مشواره مع النادي الأهلي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 ساعات

ان شاءالله يكون اضافه للملكي!!

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاعب فخم

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للملكي 💚👍

[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهلا بك في معقل الملوووك تخيلو معي يلعب بجانب العقيد كيف حال الخصم اي كان فريق مرعب للخصوم

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