الأهلي يتعاقد مع البرازيلي ليوناردو دا سيلفا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لتدعيم صفوف الفريق لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسمين آخرين وانضم اللاعب إلى النادي الأهلي قادما من نادر بارتيزان الصربي، ووقع على عقود الانضمام للأهلي اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى جدة خلال الأيام القادمة حتى يدشن مشواره مع النادي الأهلي.