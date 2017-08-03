⁠⁠⁠⁠⁠الخارجية تفضح أكاذيب إيران حول التحقيق في اقتحام سفارة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفت وزارة الخارجية، المزاعم التي أطلقتها إيران حول استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية لدى طهران وقنصليتها العامة في مشهد.

وأصدرت الخارجية بيانا اليوم الخميس فندت فيه ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخاريجية الإيرانية، موضحة أن السلطات الإيرانية عمدت منذ البداية إلى المماطلة، حيث تم إبلاغ الجانب الإيراني بجاهزية الفريق السعودي للتواجد في الأراضي الإيرانية في الفترة من 25 – 29 ديسمبر 2016م، ليشارك عند معاينة السلطات الإيرانية لممثليات المملكة في إيران وإطلاعه على نتائج التحقيقات.

وأكدت الخارجية أنه بعد مضي التاريخ المحدد بأربعة أشهر طلب الجانب الإيراني تحديد تاريخ جديد لزيارة الفريق السعودي، مشيرة إلى أنه تم إبلاغهم بمناسبة يوم 3 يوليو 2017م، وأكد الجانب الإيراني موافقته على ذلك.

ولفتت الخارجية إلى أن السلطات الإيرانية لم تُشعر المملكة بالموافقة على تصريح هبوط الطائرة الخاصة بالفريق السعودي إلا في تاريخ 1 أغسطس 2017م بموجب مذكرة رسمية، وذلك بعد صدور بيان وزارة الخارجية السعودية.